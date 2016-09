POL-SE: Norderstedt, Moorbekstraße / 18-Jähriger stürzt durch Dachfenster und verletzt sich leicht

Bad Segeberg (ots) – Am frühen Sonntagabend, den 25.09.16, stürzte ein 18-Jähriger aus Norderstedt durch ein Dachfenster der Norderstedter Moorbekhalle. Der 18-Jährige hatte nach eigenen Angaben zusammen mit seinen drei Freunden gegen 18.15 Uhr auf dem Dach der Sporthalle „abchillen wollen. Als er als letzter das Dach wieder verlassen wollte, stolperte er, trat auf ein Fensterglas vom Flurbereich, brach ein und stürzte in den Flur zwischen Umkleidekabinen und Hallen. Hierbei zog er sich mehrere Schnittverletzungen zu. Seine Freunde suchten Hilfe beim Hausmeister, der umgehend Polizei und Rettungskräfte informierte. Der 18-Jährige wurde zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Dachfenster handelt es sich um ein etwa 2 x 1 m großes Glasfenster, welches sich in einer Höhe von 3,5 m befand. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die vier jungen Männer müssen sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de