POL-SE: Norderstedt, Niendorfer Straße / Polizei erbittet Hinweise nach diversen Pkw-Aufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 02.11.16, kam es in Norderstedt zu diversen Pkw-Aufbrüchen auf einem Firmengelände eines Autohändlers in der Niendorfer Straße. Gegen 01.45 Uhr wurde dabei ein Alarm ausgelöst, woraufhin der oder die Täter flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei sowie die Absuche des Geländes verliefen erfolglos. Wie sich herausstellte, hatten der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt zu neun Kraftfahrzeugen der Marke Audi verschafft. Entwendet wurden u.a. fünf Navigationsgeräte. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de