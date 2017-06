POL-SE: Norderstedt, Oadby-and-Wigston-Straße / 21-Jähriger wegen Drogendelikt vorläufig festgenommen

Bad Segeberg (ots) – Im Rahmen einer Jugendpräsenzstreife in Norderstedt bemerkten Kollegen der Polizeistation Norderstedt-Mitte am Freitagnachmittag, den 23.06.17, auf einem Spielplatz in der Oadby-and-Wigston-Straße mehrere verdächtige junge Männer. Bereits beim Befahren eines nahegelegenen Sandweges hatten die Polizeibeamten durch die geöffnete Scheibe des Streifenwagens Marihuana-Geruch festgestellt. Bei einer nun folgenden Personenkontrolle fanden sie bei einem der Männer etwa 65 Gramm Cannabiskraut (abgepackt in kleinen Portionstütchen), eine Feinwaage und mutmaßliche Dealer-Einnahmen, die sie sicherstellten. Der Mann, ein 21-Jähriger aus Norderstedt, wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Norderstedt verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde er wieder entlassen. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe“ BTM“ der Kriminalpolizei Norderstedt geführt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de