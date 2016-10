POL-SE: Norderstedt, Ochsenzoller Straße / Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Tankstelle

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in der Ochsenzoller Straße in Norderstedt zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Die beiden Täter hatten eine Angestellte bedroht und sind seitdem auf der Flucht. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Kurz nach 3.15 Uhr betraten zwei unbekannte Männer das Gelände der Esso-Tankstelle, bedrohten unmittelbar nach dem Betreten des Verkaufsraums die Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Schusswaffe und steckten diverse Schachteln Zigaretten in einen mitgeführten Rucksack. Nach dem Raub verließen sie die Räumlichkeiten und flüchteten zu Fuß in Richtung Krummer Weg. Die Schadenshöhe steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Gesucht werden zwei etwa 1,70 Meter große Männer im geschätzten Alter zwischen 16 und 18 Jahren mit leicht dunkelbraunen Teint und dunkelbraunen Augen. Zum Zeitpunkt des Überfalls war das Täterduo mit sogenannten Palästinensertüchern über Mund und Nase vermummt. Sie sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Einer der Täter war mit einer rotbraunen Sweatjacke mit Kapuze und einer hellen Hose bekleidet. Der zweite Täter trug eine dunkle Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de