POL-SE: Norderstedt, Oststraße / Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Einbruch in Firma

Bad Segeberg (ots) – Bereits in der Nacht vom Mittwoch (12.10.16) zum Donnerstag (13.10.16) ist es bei einer Firma in der Oststraße in Norderstedt zu einem Einbruch gekommen, bei dem die Täter mehrere schwere Maschinenteile erbeuteten. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen beschädigten die Täter einen Zaun, um auf das eingezäunte Firmengelände zu gelangen. Sie brachen an der Rückseite des Firmengebäudes ein Fenster auf und stiegen in das Gebäude ein. Die Diebe hatten es auf diverse Metall- und Ersatzteile abgesehen, wobei manche Teile mehr als 50 Kilogramm gewogen haben. Das Diebesgut brachten sie vermutlich zur rückwärtigen Schleswig-Holstein-Straße, wo sie es mit einem größeren Fahrzeug abtransportierten. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Wert. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Passanten und Verkehrsteilnehmer, die sich zum besagten Zeitpunkt in der Schleswig-Holstein-Straße befunden haben, werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder sonstige Auffälligkeiten unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de