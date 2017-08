Bad Segeberg (ots) – Seit Montag wird ein fünfzehnjähriges Mädchen aus Norderstedt vermisst. Sie ist zuletzt am Montagmorgen in Norderstedt gesehen worden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien. Eine Personenbeschreibung des Mädchens liegt vor: Maisa ist 1,54 m klein, kräftig, scheinbares Alter 17 Jahre, schwarze Haare, braune Augen. Sie trägt ein schwarzes Kopftuch, eine schwarze Hose und eine dunkelgrüne Jacke. Maisa spricht sehr gut deutsch. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte an jede Polizeidienststelle oder 110. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de