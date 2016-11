POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach Containeraufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Montag, den 14.11.16, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 07.30 Uhr, wurden in Norderstedt zwei Container aufgebrochen. Einer der Container stand auf dem Betriebsgelände eines Baustoffhändlers in der Segeberger Chaussee. Hier wurde nichts entwendet. Aus dem zweiten Container, der im Hummelsbütteler Steindamm auf einem Grundstück stand, wurden Motorsägen, Heckenscheren und Schubkarren entwendet. Die Schadenshöhe liegt hier bei 3000 Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de