Bad Segeberg (ots) – Am Sonntagvormittag, den 23.12.18, brannten in Norderstedt mehrere Container. Betroffen waren vier Papier- und zwei Textilcontainer in der Straße „Am Böhmerwald“, drei Papiercontainer in der Mittelstraße und zwei Papiercontainer im Hummelsbütteler Steindamm. Alle Container brannten zwischen 07:00 bis 08:15 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Brände. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus und prüft einen Tatzusammenhang. Eventuelle Hinweise werden unter 040-528060 erbeten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de