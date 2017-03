POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach fünf Kfz.-Aufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Montag, den 06.03.17, 18.00 Uhr, bis zum Dienstag, den 07.03.17, 12.30 Uhr, kam es in Norderstedt zu fünf Kfz.-Aufbrüchen. Betroffen waren Fahrzeuge unterschiedlicher Fabrikate, die im Steindamm, in der Moorbekstraße, in der Harkesheyde und in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße abgestellt waren. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten unter anderem Lenkräder, Scheinwerfer und Airbags. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Norderstedt unter 040-528060. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de