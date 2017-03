POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach Kfz-Aufbrüchen, Sachbeschädigungen an Pkw und Keller-Aufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In Norderstedt kam es am Wochenende zu mindestens fünf Kfz-Aufbrüchen, vier Sachbeschädigungen an Pkw und drei Keller-Aufbrüchen. In der Zeit von Samstag, den 04.03.17, 16.00 Uhr, bis Sonntag, den 05.03.17, 18.30 Uhr, wurden im Kohfuhrt, im Ohlenhoff, in der Alten Dorfstraße und in der Ochsenzoller Straße insgesamt fünf Kraftfahrzeuge aufgebrochen. Betroffen wurden ein VW Tiguan, ein Fiat Ducato, ein Renault Master, ein VW Sharan und ein BMW. Entwendet wurden drei Navigationsgeräte und ein Lenkrad samt Airbag. Von Freitag, den 03.03.17, 11.30 Uhr, bis Samstag, den 04.03.17, 08.30 Uhr, wurden außerdem mindestens vier Pkw beschädigt, indem Scheiben zerstört wurden. Die Pkw waren in der Straße „Am Schulwald“ und der Hans-Friedrich-Dibbern-Straße abgestellt. Zudem wurden in der Zeit von Samstag, den 04.03.17, 10.00 Uhr, bis Sonntag, den 05.03.17, 14.00 Uhr, drei Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Falkenhorst gewaltsam geöffnet. Diebesgut ist hier bisher nicht bekannt. Die Gesamtschadenshöhe der erwähnten Straftaten liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise zu den Kfz.-Aufbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt entgegen. Wer Angaben zu den Sachbeschädigungen oder den Keller-Aufbrüchen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Norderstedt zu melden. Beide erreichen Sie unter 040-528060. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de