POL-SE: Norderstedt – Polizei erbittet Hinweise nach Raub

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend hat eine unbekannte Person im Bereich Norderstedt-Mitte eine Frau überfallartig attackiert und sie um ihre Wertsachen gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22 Uhr verließ eine 29-Jährige aus Litauen den Rewe-Markt in der Rathausallee, ehe sie nach eigenen Angaben von einem bislang unbekannten Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf soll der Mann die mitgeführte Handtasche der Frau samt Inhalt an sich genommen und sich schlussendlich in unbekannte Richtung entfernt haben. Hinweise zu der Attacke vor dem Rewe-Markt nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-528060 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de