POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach weiteren Keller-Aufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In Norderstedt ist es am gestrigen Tage in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu weiteren Keller-Aufbrüchen gekommen, bezugnehmend dazu siehe die Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg von gestern: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3577215 Insgesamt sieben Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Ulzburger Straße wurden gewaltsam geöffnet. Entwendet wurden u.a. Waschmaschinentabs und Softdrinkflaschen. Wer Angaben zu den Keller-Aufbrüchen machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Norderstedt unter 040-528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de