POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach Wohnungseinbruchsdiebstählen in Norderstedt

Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 09.02.17, kam es in Norderstedt zu zwei Einbrüchen. Zwischen 18.00 und 23.30 Uhr wurde in eine Doppelhaushälfte im Buckhörner Moor und zwischen 15.00 und 20.00 Uhr in ein Reihenhaus in der Christine-Teusch-Straße eingebrochen. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-528060. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de