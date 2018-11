Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Freitag, den 23. November 2018, ist es im Bereich des Busbahnhofs Garstedt zu einem versuchten Raub unter Vorhalt eines Messers gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten polizeilichen Ermittlungen entsprechend trat der noch unbekannte Täter gegen 22 Uhr an zwei Männer heran, wobei sich einer von ihnen entfernte. Im Anschluss an zunächst verbale Streitigkeiten, schlug die Person auf das Opfer ein und versuchte dessen Mobiltelefon an sich zu nehmen. Als dies misslang, zog der Mann ein Messer, verletzte den 21-jährigen Norderstedter leicht an der Hand und flüchtete. Dabei fiel das erstrebte Raubgut zu Boden und wurde beschädigt. Der Täter mit Drei-Tage-Bart soll etwa 25 Jahre alt sowie zwischen 1,8 und 1,9 Metern groß gewesen sein. Bekleidet gewesen sein soll der schlanke Mann mit einer schwarzen Jacke. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter 040 528060 entgegen genommen. Dies betrifft insbesondere die Zeugin, die bereits in Tatortnähe mit der Polizei sprach und deren Daten aus zeitlichen Gründen nicht erfasst werden konnten. Zeitgleich kam es im Bereich der Treppen, die zum dortigen U-Bahnhof Garstedt führen, zu einer Bedrohung mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe, wobei niemand Verletzungen erlitt. Polizeibeamte konnten hier einen 31-jährigen Norderstedter festnehmen. Auch in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt Zeugenhinweise entgegen. Die Ermittlungen dauern noch an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de