Bad Segeberg (ots) – Vergangene Nacht konnten Beamte des Polizeirevier Norderstedt in der Straße Am Umspannwerk nach einem Zeugenhinweis zwei mutmaßliche Fahrraddiebe stellen. Gegen 00:40 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass sich von einem weißen Transporter aus eine Person mit Taschenlampe dem dortigen Gelände eines Autorecyclingunternehmens nähern würde. Vor Ort stellten die Streifen zwei dreißigjährige Männer aus Weißrussland in ihrem Transporter fest. Neben Reifen fanden die Beamten im Fahrzeug auch diverse Fahrradteile sowie hinter dem Transporter zwei komplette Fahrräder. Eine Sachfahndungsabfrage ergab, dass ein Fahrradrahmen als gestohlen gemeldet war. Die Polizisten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin mit zur Dienststelle und behandelten sie erkennungsdienstlich. Die Staatanwaltschaft Kiel ordnete weiterhin die vorläufige Festnahme an, so dass die Beschuldigten dem Polizeigewahrsam zugeführt wurden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de