Bad Segeberg (ots) – Nachdem die Polizei am 16. Januar 2018 gezielt eine Verkehrskontrolle im Bereich der Straße Heuberg in Norderstedt durchgeführt und dabei insgesamt 165 Verstöße festgestellt hat, haben Beamtinnen und Beamte der Polizei Norderstedt heute Morgen erneut zahlreiche Verstöße geahndet. Die in Rede stehende Straße ist mit einem entsprechenden Verkehrszeichen (VZ 260) mit Zusatzschild lediglich für Anlieger freigegeben. Sie führt aus Richtung Halloh / Ohlenhoff kommend direkt auf die Niendorfer Straße. Verkehrsteilnehmer nutzen diese Abkürzung nicht selten, ohne hierbei für eine Durchfahrt berechtigt zu sein. In der Zeit von 6 Uhr bis 9.30 Uhr stellten die Polizistinnen und Polizisten in insgesamt 150 weiteren Fällen ein Fehlverhalten fest. Die betroffenen Autofahrer erwartet ein Verwarngeld in einer Höhe von 20 Euro. Im Falle eines wiederholten Verstoßes kann das Verwarngeld verdoppelt werden. Vor dem Hintergrund der zum wiederholten Male festgestellten zahlreichen Verstöße wird die Polizei Norderstedt zeitnah weitere derartige Kontrollaktionen initiieren. Näheres zu der Kontrollaktion vom 16. Januar 2018 ist der entsprechenden Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3841296 unmittelbar zu entnehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de