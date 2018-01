Bad Segeberg (ots) – Im Laufe des heutigen Tages ist es im Stadtgebiet neuerlich zu Anrufen angeblicher Polizisten gekommen sein. Die Masche ist leider nicht neu. Die vermeintlichen Ermittler rufen ihre potentiellen Opfer an und behaupten in dem Telefonat, dass kürzlich Einbrecher festgenommen worden seien. Bei diesen Tätern hätte man eine Liste mit Adressen gefunden, bei denen es sich um weitere mögliche Einbruchsziele handeln soll. Die angebliche Liste würde auch die Anschrift des Angerufenen enthalten. Der vorgebliche Kriminalbeamte fragt weiter nach Wertsachen im Haushalt und fordert den oder die Angerufene dazu auf, diese in eine Tasche zu verpacken und auf weitere Anweisungen zu warten. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und rät dazu, sich bei derartigen Anrufen mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Weiter weist die Polizei darauf hin, dass im Display der Betroffenen häufig nicht die echte Notrufnummer der Polizei, sondern eine ähnliche Nummernfolge, wie beispielsweise die 0110 angezeigt wird. Bisher ist kein Schaden eingetreten. Etwaige Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt unter 040-528060 entgegen. Weitergehende Informationen bzw. Informationsbroschüren erhalten Sie auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de