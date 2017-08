Bad Segeberg (ots) – In Norderstedt ist es gestern Nachmittag zu zwei Trickdiebstählen gekommen, infolgedessen die Polizei zur Vorsicht mahnt. Nahezu identische Fälle ereigneten sich gegen 16:30 Uhr in der Berliner Allee und wenig später gegen 17:30 Uhr im Falkenhorst. Bei beiden Anschriften handelt es sich um Mehrfamilienhäuser, in denen eine 76jährige sowie eine 88jährige Geschädigte jeweils eine Wohnung bewohnen. Zwei bisher unbekannte Täter gaben gegenüber den Frauen an der Wohnungstür vor, Kriminalpolizisten zu sein und dass sie die Wohnung durchsuchen müssten. In beiden Fällen drängte einer der Täter unverzüglich in die Wohnung und begann mit einer Durchsuchung. In diesem Rahmen konnten die Täter Schmuck und Bargeld erbeuten. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß, 25 bzw. 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare und bartlos. Einer der Täter hatte eine kräftige Statur. Bekleidet waren die Täter mit dunkler bzw. heller Hose und einer der Täter soll eine beige Jacke getragen haben. Die Täter sollen ein europäisches Erscheinungsbild gehabt und fließend Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet Zeugen, Ihre Hinweise unter 040-52806-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de