Bad Segeberg (ots) – Bereits am vergangenen Dienstagmorgen ist es in der Schleswig-Holstein-Straße/Ecke Stormarnstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein Fahrradfahrer verletzt hat und der ihm den Vorrang nehmende Pkw geflohen ist. Um 07:35 Uhr befuhr ein 35-jähriger Norderstedter mit seinem Fahrrad den Radweg rechts der Schleswig-Holstein-Straße in Richtung Hamburg und beabsichtigte die Fahrbahn der Stormarnstraße zu überqueren, da die Ampel für ihn „grün“ angezeigt hätte. Ein in gleicher Fahrtrichtung geführter silberfarbener 1er BMW hätte unmittelbar vor dem Radfahrer nach rechts in die Stormarnstraße abbiegen wollen, erblickte diesen offenbar noch und bremste stark. Zu einer Kollision soll es nicht gekommen sein, allerdings führte der Radler eine Notbremsung durch um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei flog der 37-Jährige über den Lenker und zog sich Verletzungen zu. Der Autofahrer hätte sich noch durch die geöffnete Scheibe nach dem Wohlbefinden erkundigt, sei jedoch in Richtung Innenstadt weitergefahren ohne einen Personalienaustausch vorgenommen zu haben. Die Polizeistation Norderstedt-Mitte hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt den Fahrer des BMW mit Segeberger Kennzeichen, der Mitte 30 Jahre alt und kräftig gewesen sein soll. Zudem hätte der Mann fließend deutsch gesprochen. Etwaige Zeugen bzw. der Unfallfahrer werden gebeten, sich telefonisch unter 040 5353620 bei der Polizei zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de