POL-SE: Norderstedt, Rathausallee / Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Schlägerei Zeugen

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 07.10.2016, ist es in Norderstedt gegen 23.15 Uhr mutmaßlich zu einer Schlägerei auf der Rathausallee, in der Nähe des ZOB, gekommen. Ein 29-Jähriger aus Hamburg konnte von der Polizei mit Blessuren im Gesicht in der Nähe angetroffen werden. Er wurde zu weiteren Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Sachverhaltsklärung sucht die Kriminalpolizei Norderstedt jetzt eventuelle Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 040-528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

