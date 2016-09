POL-SE: Norderstedt, Rathausallee / Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen

Bad Segeberg (ots) – Am 27.09.16 um 13.52 Uhr ist es in der Rathausallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW gekommen, bei dem vier Fahrgäste des Buses leicht verletzt wurden. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 73-jährige Norderstedterin mit ihrem PKW Toyota die Rathausallee in Richtung Ulzburger Straße. Hinter ihr fuhr ein Linienbus des VHH, der von einem 46-jährigen Norderstedter gelenkt wurde. In Höhe der Moorbekbrücke fuhr der Bus auf den Toyota auf. Durch den Zusammenstoß wurden vier weibliche Fährgäste im Alter von 18, 57, 79 und 87 Jahren leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 73-jährige Norderstedterin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, da sie nach dem Stand der Ermittlungen vermutlich fahruntüchtig aufgrund von körperlichen Mängeln einen Verkehrsunfall verursachte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Führerschein der 73-Jährigen sichergestellt. Die Rathausallee war im Bereich der Unfallstelle etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 4.500,-EUR . Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

