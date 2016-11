POL-SE: Norderstedt, Rathausallee / Zeugen nach Raub gesucht

Bad Segeberg (ots) – Am Freitagabend ist es auf dem Busbahnhofsgelände in Norderstedt-Mitte zu einem Raub gekommen, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht. Gegen 22.35 Uhr sprach ein Unbekannter einen 22-jährigen Mann im überdachten Bereich des Busbahnhofsgeländes an und forderte ihn auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Als dieser nicht reagierte, drohte er, den jungen Mann zu verletzen. Der Täter griff in die Jackentasche des eingeschüchterten Mannes, nahm sein Handy an sich und flüchtete samt Beute in Richtung Postbank. Der südländisch aussehende Täter im geschätzten Alter von Anfang 20, trug eine braune Bomberjacke mit weißem Lammfell im Kapuzenbereich und eine dunkle Jeanshose. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

