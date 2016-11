POL-SE: Norderstedt, Rathausallee / Zugführer mit Laserpointer geblendet

Bad Segeberg (ots) – Am Montag ist ein Zugführer der AKN in Norderstedt während der Fahrt von einem Laserpointer geblendet worden. Gegen 19.45 Uhr fuhr ein Zugführer der AKN aus Richtung Norden in den Bahnhof am ZOB-Norderstedt ein. Auf Höhe der Fußgängerüberführung blendete ihn ein auf der Brücke stehender Mann mit einem grünen Strahl eines Laserpointers. Trotz der Beeinträchtigung konnte der 43-jährige Zugführer die AKN-Bahn an der Haltestelle zum Stehen bringen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den Verursacher im Bereich des Bahnhofs fest. Der 29-jährige Mann aus Norderstedt händigte den Beamten den Laserpointer aus. Er muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Die Polizei weist darauf hin, dass Laserstrahlen gesundheitliche Schäden verursachen können. Trifft der Laserstrahl auf das menschliche Auge, sind die Seh- und damit auch die Handlungsfähigkeit stark beeinträchtigt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

