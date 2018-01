Bad Segeberg (ots) – Am Samstag, 27.01.2018, ist es in Norderstedt zu einem Handtaschenraub gekommen. Gegen 17:10 Uhr überfiel ein bislang unbekannter Täter eine 83-jährige Norderstedterin und entriss ihr die mitgeführte Handtasche. Zuvor war die Geschädigte mit einem Bus zum ZOB Norderstedt-Mitte gefahren und von dort über die Rathausallee in Richtung Ulzburger Straße gegangen. Über die Heidbergstraße ist Sie dann in Richtung Alter Heidberg / Dornbusch / Sanddornweg gegangen. Die Tat selbst ereignete sich im Dornbusch Ecke Sanddornweg. Dabei näherte sich der Täter der Dame von hinten und entriss ihr gewaltsam die Handtasche. Bei der Tatausführung stürzte die Geschädigte und verletzte sich schwer. Der Täter entfernte sich danach vermutlich wieder in Richtung Heidbergstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Von der Geschädigten konnte er wie folgt beschrieben werden: – männlich – Ca. 25 Jahre alt – Ca. 185 cm groß – Schlanke Gestalt – Dunkle Jacke und Hose, dunkle / blaue Strickmütze, weiße / „dicke“ Turnschuhe mit schwarzen Farbsegmenten Der Täter selbst ist der Geschädigten bereits zuvor in der Rathausallee aufgefallen. Vermutlich ist er Ihr von hier aus bis in den Sanddornweg gefolgt. Die entwendete Handtasche ist zwischenzeitlich wieder aufgetaucht. Sie wurde vermutlich am Montagmorgen an der Eingangstür der Polizeidienststelle in Norderstedt-Mitte von einer nicht bekannten Person hinterlegt. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Da sich die Tat in einem bewohnten Umfeld ereignet hat, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Angaben zu dem Raub oder zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 040 / 52806-0 an die Polizei in Norderstedt zu wenden. Insbesondere die Person, die die Handtasche bei der Polizeistation Norderstedt-Mitte abgegeben hat, möge sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Eventuelle Angaben zum Fundort wären für die Beamten von Bedeutung. Bei der Tat wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de