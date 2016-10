POL-SE: Norderstedt, Rugenbarg Diebe brechen mehrere Fahrzeuge auf

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es im Rugenbarg in Norderstedt zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen auf dem Firmengelände eines Gebrauchtwagenhändlers gekommen. Am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, stellte der Firmeninhaber fest, dass an sieben Fahrzeugen Fensterscheiben eingeschlagen waren. Betroffen waren lediglich Fahrzeuge des Herstellers BMW. Die Diebe hatten aus den sieben Fahrzeugen die fest installierten Navigationssysteme ausgebaut. Aus einem BMW entwendeten sie zusätzlich das Lenkrad, aus einem anderen bauten sie zwei Scheinwerfer aus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Norderstedt an die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Mögliche Beobachtungen und Hinweise bitte unter 040/528060. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

