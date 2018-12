Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.12.2018) kam es in Norderstedt im Bereich Glashütter Damm und Segeberger Chaussee zu diversen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und einem Einbruchsdiebstahl in ein Fahrzeug. Der oder die unbekannten Täter beschädigten mindestens zehn PKW, indem sie die Seitenspiegel abtraten oder den Heckscheibenwischer abbrachen und entwendeten. In einem weiteren Fall wurde die Heckscheibe eines PKW eingeschlagen und ausschließlich ein sich im PKW befindliches Plüschtier entwendet. Zudem beschädigten der oder die unbekannten Täter einen Gartenzaun durch grobe Gewalt. Die Taten ereigneten sich im Bereich Glashütter Damm 212 bis Segeberger Chaussee 247 zwischen 22.00 Uhr (30.11.2018) und 06.00 Uhr (01.12.2018). Zu der genauen Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 040-528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de