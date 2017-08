Bad Segeberg (ots) – Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes in der Robert-Koch-Straße ist es heute gegen 13 Uhr zu einem Schadensereignis durch ausgetretene Ameisensäure gekommen. Anwohner des Stadtteils Glashütte wurden während des Einsatzes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch die Feuerwehr konnte der Gefahrstoff jedoch schnell aufgenommen und beseitigt werden, so dass schon gegen 14 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte. Personen wurden durch das Schadensereignis nicht verletzt. Bei Verladearbeiten von Behältnissen, die mit reiner Ameisensäure befüllt waren, wurde eines beschädigt, so dass es zum Austritt von etwa 1,2 Tonnen der Flüssigkeit kommen konnte. Diese floss jedoch in spezielle Gefahrgutauffangbehälter. Eine unmittelbare Gefahr für das Erdreich bestand somit nicht. Der Lemsahler Weg musste für die Dauer des Einsatzes zwischen dem Hummelsbütteler Steindamm und der Robert-Koch-Straße von 13:00-15:30 Uhr voll gesperrt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de