POL-SE: Norderstedt, Schleswig-Holstein-Straße – alkoholisierter Transporter-Fahrer verursacht Auffahrunfall

Bad Segeberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel Kleintransporter und einem Pkw VW Golf auf der Schleswig-Holstein-Straße, der sich bereits am Freitagabend, den 02. Juni 2017, gegen 22 Uhr ereignete, wurde der 33-jährige VW-Fahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeirevieres Norderstedt Atemalkohol bei dem Opel-Fahrer fest. Der 37-jährige Fahrer eines Opel Vivaro befuhr die Schleswig-Holstein-Straße in Fahrtrichtung Hamburg und fuhr in Höhe der Einmündung Harksheider Straße einem vor ihm fahrenden VW Golf auf. Der 33-jährige Fahrer aus Kiel erlitt dabei leichte Verletzungen, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Polizeibeamte, die zufällig am Unfallort vorbeifuhren, begannen sofort mit der Versorgung des Verletzten und der Verkehrsunfallaufnahme. Hierbei stellten sie Atemalkohol bei dem auffahrenden Opel-Fahrer aus Norderstedt fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest am Unfallort ergab einen Wert von knapp über ein Promille. Dem 37-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Norderstedter wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de