Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Mittwochabend ist es im Bereich der Quickborner Straße im Stadtteil Friedrichsgabe zu einem schweren Raub gekommen, infolgedessen die Polizei zeitnah zwei Tatverdächtige festgenommen hat. Eine bislang unbekannte dritte Person ist weiterhin flüchtig. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gaben sich zwei männliche Personen gegen 18.30 Uhr vor der Haustür eines Einfamilienhauses als Paketboten aus und drangen nach dem Öffnen der Hauseingangstür seitens einer Hausbewohnerin gewaltsam in die Räumlichkeiten des Hauses ein. Im weiteren Verlauf fesselten die beiden Männer sowohl die zuvor überwältigte Frau als auch deren sich ebenfalls im Haus befindliche Tochter und forderten insbesondere die Herausgabe von Bargeld. Die Polizei entsandte umgehend zahlreiche Streifenwagen in den Einsatzraum und konnte nur wenige Minuten nach der Tat einen der beiden flüchtenden Männer unter Widerstand festnehmen. Kurz darauf erfolgte eine zweite Festnahme im Bereich der Poppenbütteler Straße. Hier nahm die Polizei einen Komplizen des Duos in einem weißen Transporter fest, der zuvor am Tatort gesichtet worden war. Die dritte Festnahme steht noch aus. Gesucht wird ein etwa 1,85 Meter schlanker Mann mit dunklen Augen, relativ dicken Augenbrauen sowie einer leicht gekrümmten Haltung. Zum Zeitpunkt des Geschehens soll der Mann neben einer schwarzen Sturmhaube eine grau-weiße Strickjacke, eine schwarze Jeans- oder Jogginghose und schwarze Handschuhe getragen haben. Seine Spur verlief sich im Rahmen des Einsatzes eines Polizeihundes im Bereich des Bahnhofs Norderstedt-Mitte. Die Hausbewohnerin zog sich schwere Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zu dem schweren Raub einhergehend mit einer Freiheitsberaubung und einer gefährlichen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen des Geschehens, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Etwaige Beobachtungen nehmen die Ermittler unter 040-528060 entgegen. Die beiden Festgenommenen im Alter von 21 und 39 Jahren wurden gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter beim Amtsgericht in Norderstedt vorgeführt. Dieser erließ jeweils einen Haftbefehl gegen die beiden rumänischen Staatsangehörigen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de