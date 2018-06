Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Abend (20.06.18) ist es in der Poppenbütteler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 19.00 Uhr fuhr ein 79-jähriger Autofahrer aus Norderstedt mit seinem Wagen auf der Mittelstraße. Als er die Poppenbütteler Straße erreichte wartete er, um den vorfahrtsberechtigten Querverkehr zu beachten. Die Vorfahrt an der dortigen Einmündung ist durch Verkehrszeichen geregelt. Zeitgleich fuhr ein 65-jähriger aus Norderstedt mit seinem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Poppenbütteler Straße aus Richtung Tangstedter Landstraße kommend in Richtung Lemsahler Weg verkehrswidrig auf der linken Seite. Für den Autofahrer kam der Radfahrer von rechts. Als dieser mit seinem Wagen nach rechts in die Poppenbütteler Straße abbog, übersah er den Fahrradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen transportierte ihn in ein Hamburger Krankenhaus. Die Polizei Norderstedt ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de