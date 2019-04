Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es im Kreuzungsbereich der Kohtla-Järve-Straße mit der Straße Beim Umspannwerk zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Smart und einem Hyundai gekommen. Beide beteiligte Fahrer wurden verletzt. Gegen 05:15 Uhr fuhr ein 33-jähriger Smart-Fahrer durch die Straße Beim Umspannwerk und wollte nach links auf der Kohtla-Järve-Straße weiterfahren. Er missachtete anschließend den Vorrang eines auf der Kohtla-Järve-Straße in Richtung Schleswig-Holstein-Straße fahrenden Hyundais aus dem Kreis Steinburg. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Smart aus dem Kreis Segeberg schwer. Der 59-jährige Mann am Steuer des Hyundai zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf den unteren fünfstelligen Bereich beziffert. Die Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Betrieb. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de