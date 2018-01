Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Tag ist es auf der Ohechaussee in Norderstedt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 13:26 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Hamburg mit einem VW T4 die Ohechaussee aus Hamburg kommend in Richtung Norderstedt. Zur gleichen Zeit befuhr ein 65-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Citroen Berlingo die Ohechaussee in entgegengesetzter Richtung. Etwas vor der Ohechaussee Nr. 442 („Hamburger Reitverein“) kam die 19-jährige aus bislang noch unbekannter Ursache nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs ab. Dort kam es zu einem frontal / seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 65-Jährigen. Da der 65-Jährige seine Fahrertür nicht öffnen konnte, musste er von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. In dem Citroen saß noch eine 69-jährige Beifahrerin, die ebenfalls in Hamburg wohnhaft ist. Der Fahrer und die Beifahrerin des Citroen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide kamen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die 19-jährige Fahrerin des VW T4 kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Ohechaussee in dem Bereich für gut eine Stunde voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de