POL-SE: Norderstedt, Segeberger Chaussee / Polizei erbittet Hinweise nach einem versuchten Raubüberfall

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 01.11.16, kam es in Norderstedt zu einem versuchten Raubüberfall. Nach Zeugenangaben begaben sich drei maskierte Personen gegen 23.00 Uhr vom rückwärtigen Hinterhof eines Wettbüros in der Segeberger Chaussee zum Vordereingang. Als die Personen Martinshorn hörten, flohen sie über den Parkplatz in Richtung einer angrenzenden Rasenfläche. Eine sofortige Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief negativ. Das Martinshorn stammte von einem zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, schlank, dunkler Hauttyp, dunkle Kapuze, hell-beigefarbene Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe mit weißem Rand, mit dunklem Tuch oder Schal maskiert. 2. Person: männlich, schlank, heller Hauttyp, blaue Wollmütze, dunkler Pullover, schwarze Hose, blau-schwarzer Rucksack, mit grauem Schal oder Tuch maskiert. 3. Person: männlich, schlank, heller Hauttyp, dunkle Jacke, schwarze Jogginghose mit blauen Streifen, schwarze Schuhe mit weißem Rand, rote Handschuhe, weißes Cap. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de