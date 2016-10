POL-SE: Norderstedt, Segeberger Chaussee / Zeugenaufruf nach Einbruch in Musikgeschäft

Bad Segeberg (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 13.30 Uhr, bis Montag, 9.00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Musikgeschäft in der Segeberger Chaussee in Norderstedt gekommen, bei dem mehrere Keyboards entwendet worden sind. Am Montagvormittag stellten die Inhaber des Geschäfts fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft und die Geschäftsräume durchwühlt hatten. Die Einbrecher hatten es, neben einer Geldkassette mit Wechselgeld, offensichtlich auf die hochwertigen Keyboards des Musikgeschäfts abgesehen. Die entwendeten Musikinstrumente haben einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de