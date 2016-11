POL-SE: Norderstedt, Stadtgebiet / Polizei bittet um Hinweise nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Am Samstag ist es in Norderstedt zu mehreren Einbrüchen gekommen. In der Zeit von 15 Uhr bis 18.30 Uhr drangen Unbekannte im E.-Howard-Weg in ein Einfamilienhaus ein. In der Helene-Weber Straße und im Buckhörner Moor brachen die Täter im gleichen Zeitraum in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern ein. Die Täter entkamen mit Bargeld und mit Schmuck, in einem Fall ist bisher kein Diebesgut festgestellt worden. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 040/528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de