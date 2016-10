POL-SE: Norderstedt, Stormarnstraße / Brennende Mülleimer

Bad Segeberg (ots) – Am Samstagabend ist es in der Stormarnstraße in Norderstedt zu Sachbeschädigungen gekommen, bei denen zwei Mülleimer zerstört worden sind. Gegen 23 Uhr brannte an einer Bushaltestelle in Höhe des Kulturwerks ein Mülleimer, welcher von der Feuerwehr Norderstedt gelöscht werden musste. Eine halbe Stunde später brannte der zweite Mülleimer der Bushaltestelle. Ein Zeuge hatte kurz vor dem Brand ungefähr fünfzehn Jugendliche von der Bushaltestelle in Richtung Famila-Markt weggehen sehen. Die Polizeibeamten konnten die Gruppe Jugendlicher nicht mehr antreffen. Durch die Brände entstand ein geschätzter Schaden von ungefähr 130 Euro. Wer Hinweise zu den Verursachern machen kann, möge sich bitte bei der Polizei in Norderstedt unter 040/528060 melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de