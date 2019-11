Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 17. November 2019, ist es in Norderstedt zu einer Körperverletzung unter Hundehaltern gekommen. Die Polizei sucht einen der Beteiligten sowie Zeugen, die in die Situation eingegriffen haben. Gegen 13 Uhr befanden sich ein 47-jähriger Norderstedter und seine 41-jährige Ehefrau in der Straße Am Tangstedter Forst und gingen fußläufig mit ihrem Hund in Richtung des Waldes. Im Straßenverlauf näherte sich ein bislang unbekannter Mann auf seinem Fahrrad, welcher ebenfalls einen Hund bei sich hatte. Nachdem sich die beiden Hunde angeknurrt haben, gerieten die drei Personen in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer auf den 47-jährigen und seine Ehefrau eingeschlagen und diese dadurch leicht verletzt haben. Passanten trennten die Personen voneinander. Der Radfahrer entfernte sich unerkannt. Das Ehepaar erstattete anschließend Strafanzeige wegen Körperverletzung. Der Radfahrer wird beschrieben als etwa 175 bis 178 cm groß und schlank, zirka 35 Jahre alt, kurze dunkle Haare, glatt rasiert und dunkel bekleidet. Nach der Tat hatte er sichtbare Kratzer in der Gesichtshaut. Er führte einen kniehohen, kurzhaarigen, schwarzen Hund bei sich. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um Hinweise zu dem unbekannten Hundehalter. Auch die Passanten, die in die Situation eingegriffen haben, werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 040-528060 entgegengenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de