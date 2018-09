Bad Segeberg (ots) – In der Nach von Donnerstag (13.09.18) auf Freitag (14.09.18) ist es in Norderstedt zu zwei Diebstählen von Fahrzeugteilen gekommen. In der Zeit von 19:00 bis 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter bei einem BMW 420d ein Lenkrad mit eingebautem Airbag. Das Auto war auf einem Parkplatz in dem Matthias-Claudius-Weg, in Höhe der Hausnummer 46, abgestellt. In dem Zeitraum von 22:00 bis 05:45 Uhr drangen Täter in ein Mercedes C220d ein, der auf einer Grundstückseinfahrt in der Grootkoppelstraße abgestellt war und entwendeten den Airbag aus dem Lenkrad sowie ein Paar Scheinwerfer. In beiden Fällen hatten es die Täter offensichtlich gezielt auf die Automarken und deren Fahrzeugteile abgesehen. Beide Taten werden von der Kriminalpolizei in Norderstedt bearbeitet. Diese sucht nach möglichen Zeugen und fragt, wer in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 040 / 52806-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de