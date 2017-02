POL-SE: Norderstedt, Ulzburger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach mehreren Einbrüchen in Keller

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Sonntag, den 12.02.17, 11.00 Uhr, bis zum Dienstag, den 14.02.17, 21.00 Uhr, kam es in Norderstedt zu fünf Einbrüchen in Keller in Mehrfamilienhäuser der Ulzburger Straße. Das Diebesgut ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Norderstedt unter 040-528060. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de