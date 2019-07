Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, 4. Juli 2019 gegen 2:15 Uhr ist es vor dem Penny-Supermarkt in der Ulzburger Straße 505 zu einem schweren Raub auf einen Mann gekommen. Fünf bislang unbekannte Männer brachten den 32-jährigen Geschädigten aus Norderstedt zu Boden und bedrohten ihn mit einem Messer. Die Tatverdächtigen raubten die persönlichen Gegenstände und Wertsachen des Opfers und flüchteten in Richtung Oadby-and-Wigston-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen sprachen die Männer persisch, sollen etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Ein Täter trug ein auffälliges pinkes T-Shirt mit der Aufschrift „Gucci“. Ein anderer Täter trug ein buntes Marihuana-Blatt als Halskettenanhänger. Die schwarzen, mittellangen Haare eines anderen Täters ragten unter seiner weißen Basecap hervor und waren an den Spitzen blondiert. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder die auffällige Personengruppe gesehen haben. Hinweise nehmen die Kollegen unter 040-528060 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de