POL-SE: Norderstedt, Ulzburger Straße / Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 28.06.17, kam es in Norderstedt gegen 23.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ulzburger Straße/ Harckesheyde. Hierbei wurde ein 41-Jähriger aus Tornesch, der eine Kawasaki fuhr, verletzt. Eine 54-Jährige aus Quickborn blieb in ihrem Smart unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizei Norderstedt-Mitte unter 040-5353620 um Zeugenhinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de