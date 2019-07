Bad Segeberg (ots) – In der letzten Nacht gelang es Polizeibeamten, einen Diebstahl von einer Baustelle in der Ulzburger Straße in Höhe des Langenharmer Weges zu verhindern. Gegen 4:00 Uhr hörte ein Anwohner aus der Ulzburger Straße ein verdächtiges Geräusch. Aus dem Fenster konnte er sehen, dass sich ein Mann auf dem naheliegenden umzäunten Baustellengelände aufhielt und augenscheinlich im Begriff war, dort Metall zu stehlen. Der Zeuge rief sofort die Polizei an. Die herbeigeeilten Polizeibeamten erwischten den Mann direkt vor dem Baustellengelände und nahmen ihn fest. Der 47-Jährige gab zu, mittels eines Bolzenschneiders größere Mengen Metall von einer Rolle abgetrennt zu haben. Diese wollte er anschließend in seinem Auto abtransportieren. Neben der Anzeige wegen versuchten Diebstahls erwartet den Mann eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei der Durchsuchung seines Autos stellten die Polizeibeamten Stoffe sicher, bei denen es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Da der 47-Jährige angab, vor Fahrtantritt opiathaltige Medikamente konsumiert zu haben, muss er sich zusätzlich wegen des Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt wurde der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, durch Polizeibeamte zu dem Sachverhalt vernommen und anschließend wieder entlassen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Sandra Mühlberger Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

