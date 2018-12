Bad Segeberg (ots) – Am Freitagabend (14.12.2018) ist es gegen 18.45 Uhr auf einem rückwärtig gelegenen öffentlichen Parkplatz in Höhe der Bushaltestelle „Breslauer Straße“ in der Ulzburger Straße in Norderstedt zu einem versuchten Raub gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand forderten drei bisher unbekannte Männer im geschätzten Alter zwischen Ende 20 bis Mitte 30 von dem 31-jährigen Geschädigten die Herausgabe von Wertgegenständen. Dabei hielten zwei der drei unbekannten Täter drohend ein Messer in ihrer Hand. Der 31-jährige Mann wehrte sich und wurde durch ein Messer leicht verletzt. Die unbekannten Täter flüchteten in Richtung Segeberger Chaussee. Besonders auffällig bei einer der flüchtigen Personen war eine dunkelrote Jacke mit Aufnähern. Ein Weiterer hatte ein Basecap mit Adidas-Schriftzug auf dem Kopf und führte einen Rucksack, möglicherweise aus Jeansstoff, mit sich. Der Letzte trug ein Tattoo im Halsbereich. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den drei unbekannten Männern geben können, sich unter der Telefonnummer 040-528060 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de