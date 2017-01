POL-SE: Norderstedt – Umgekippter Gabelstapler sorgt für Verkehrsbehinderungen

Bad Segeberg (ots) – Am Freitagmorgen ist in Norderstedt ein Gabelstapler beim Entladevorgang zunächst im aufgeweichten Erdreich eingesunken und anschließend umgekippt. Um 06:41 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein, dass im Friedrichsgaber Weg ein Gabelstapler umgekippt sei. Den eingesetzten Beamten schilderte der Fahrzeugführer vor Ort, dass er den Zwei-Tonnen-Gabelstapler, der an der Rückseite seines LKW angebracht war, für den Entladevorgang des LKW herunterlassen wollte. Dabei hatte er jedoch aufgrund der Schneedecke übersehen, dass sich an der Stelle kein Gehweg, sondern ein Grünstreifen befand. Trotz Allradantriebs gelang es ihm nicht, den Stapler aus dem aufgeweichten Grün zu befreien. Beim anschließenden Versuch, den Gabelstapler mit seinem LKW herauszuziehen, sie der Stapler jedoch umgekippt und lag anschließend zum Teil auf der Fahrbahn. Die folgenden Bergungsmaßnahmen zogen sich bis zur Mittagszeit, da erst ein Spezialfahrzeug in der Lage war, den Stapler anzuheben. Der Fahrzeugverkehr wurde bis zur Bergung wechselweise einseitig an der Unglücksstelle vorbei gelenkt. Während der Maßnahmen des Spezialfahrzeugs wurde der Friedrichsgaber Weg zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehr Garstedt streute aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe die Fahrbahn ab. Nach Abschluss der Bergung reinigte der städtische Bauhof die Straße. Sämtliche Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen waren um 12:05 Uhr beendet, so dass der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de