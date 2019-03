Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch ist es in Norderstedt zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto gekommen. Gegen 20:00 Uhr befuhr ein Mann mit einem silbernen Auto die Straße Am Böhmerwald aus Richtung Am Ochsenzoll kommend. Im Einmündungsbereich Segeberger Chaussee / Am Böhmerwald missachtete der Autofahrer die Vorfahrt eines Kindes (13 Jahre), das von rechts mit dem Fahrrad kam. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß. Der Autofahrer hielt nach dem Unfall an und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes. Vor Ort gab das Kind an, dass es unverletzt sei. Die Schmerzen machten sich jedoch erst später bemerkbar. Daher bitte die Polizei den Autofahrer oder auch sonstige Zeugen sich unter Tel. 040 / 528060 mit der Polizei in Norderstedt in Verbindung setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de