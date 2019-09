Winterreifen-Pflicht: Diese Regel kennt kaum ein Autofahrer Pflicht oder nicht? Die Vorschriften zu Winterreifen verwirren viele Autofahrer. Obendrein gibt es eine Regelung, von der bislang nur wenige gehört haben. Und das kann teure Folgen haben. Bei Schnee und Glätte gehören Winterreifen ans Auto. Das schreibt die Straßenverkehrsordnung (StVO) vor. Sonst d

Landtagswahlen im Brandenburg & Sachsen: Kretschmer sondiert Kenia-Koalition Michael Kretschmers CDU ist in Sachsen stärkste Kraft geworden. Jetzt will er schauen, ob eine Koalition mit SPD und Grünen möglich ist. Alle Informationen im Newsblog. NEULADEN 22.30 Uhr: Sächsischer FDP-Landesvorstand kündigt Rücktritt an Nach dem neuerlichen Scheitern der sächsischen FDP bei der

Kiel: Bauarbeiten für neue Levensauer Hochbrücke starten 2020 Die Vorbereitungen für den Ersatzbau der alten Levensauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel kommen voran. "Die alte Brücke ist nach 125 Jahren einfach in einem Zustand, der eine weitere Ertüchtigung nicht sinnvoll macht", sagte der zuständige Fachgebietsleiter der Wasserstraßen- und Schi

Landtagswahlen: So kann man auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen Heute sind Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Sie haben Ihre Wahlbenachrichtigung nicht mehr? Kein Problem, sagt der sächsische Landeswahlleiter – und erklärt, was zu tun ist. Wer wahlberechtigt ist, aber noch keine Benachrichtigung erhalten oder diese verlegt hat, kann trotzdem an der Land

Landtagswahl Brandenburg 2019: Öffnungszeiten der Wahllokale, Kandidaten & Co. Bei der Landtagswahl in Brandenburg deutet sich ein spannender Dreikampf an. Wer kandidiert, wie gewählt wird, und was Sie noch alles wissen müssen – ein Überblick. Am 1. September sind die Brandenburger aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Der regierenden Koalition aus SPD und der Partei Die

So funktioniert das Punktesystem in Flensburg Wer zu schnell fährt oder am Steuer telefoniert, kann Punkte in Flensburg bekommen, die nach einiger Zeit verfallen. Je nach Verstoß ist die Verjährungsfrist allerdings unterschiedlich lang. Wofür gibt es Punkte im Fahreignungsregister? Punkte gibt es für Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von

AfD schließt Schleswig-Holsteins Parteichefin Sayn-Wittgenstein aus Schleswig-Holsteins AfD-Chefin Doris von Sayn-Wittgenstein unterstützt einen Verein, der Holocaust-Leugnern ein Forum bietet. Das geht der Bundespartei nun wohl zu weit. Die Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein, Doris von Sayn-Wittgenstein, muss die Partei verlassen. Wie ein Parteispreche

Brandenburg-Wahl – Nonnemacher: "Die AfD nicht größer machen, als sie ist" Es wird knapp bei der Wahl in Brandenburg, ohne die Grünen gibt es wohl keine Regierung. Ursula Nonnemacher erklärt, warum die Partei auf einmal so stark ist – und mit wem sie regieren würde. Ursula Nonnemacher könnte die Königsmacherin in Brandenburg werden. Nach der Landtagswahl am Sonntag werden

Vor Landtagswahlen im Osten - Kohle für Kohleregionen: Regierung will Signal senden Berlin (dpa) - Union und SPD lassen die Kohle-Kumpel nicht allein - das soll die Botschaft der Koalition sein. Es ist ein bewusstes Signal, dass das Bundeskabinett vier Tage vor den wichtigen Wahlen im Osten Milliardenhilfen für die Kohle-Regionen auf den Weg bringt. Neue Jobs aber sind damit noch l