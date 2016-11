POL-SE: Norderstedt / Verkehrskontrollen

Bad Segeberg (ots) – Das Polizeirevier Norderstedt hat am Montag im Stadtteil Glashütte und am Dienstag in Norderstedt-Mitte und Harksheide jeweils in der Zeit von 13.30 bis 19.30 Uhr stationäre und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Acht Polizeibeamte kontrollierten die erforderlichen Papiere der Verkehrsteilnehmer und überprüften die Funktionstüchtigkeit der Fahrzeugbeleuchtung. An beiden Tagen wurden insgesamt etwa 250 Fahrzeuge/Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Wegen mangelhafter Beleuchtung wurden zwölf Kontrollberichte ausgestellt. Außerdem wurden zehn Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen der Benutzung eines Handys und dem Nichtanlegen des Gurtes gefertigt. Weitere Verkehrskontrollen werden in den nächsten Wochen folgen, um insbesondere die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge und die Fahrtüchtigkeit der Fahrer zu überprüfen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de