Bad Segeberg (ots) – Am 13. Juni 2019, gegen 13.22 Uhr, ereignete sich in Norderstedt, Niendorfer Straße an der nördlichen Einmündung des Gutenbergrings ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 65jährige Norderstedterin befuhr mit ihrem Rad die Niendorfer Straße in Richtung Norden auf dem linksseitigen Radweg und beabsichtigte an der Signalanlage in Höhe des Gutenbergrings bei Grünlicht die Straßenseite zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 53jähriger Lkw-Fahrer aus Beidenfleth die Straße Gutenbergring und bog ebenfalls bei Grünlicht nach links in Richtung Hamburg auf die Niendorfer Straße ein. Auf der Furt kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, woraufhin die Radfahrerin stürzte und lebensgefährlich verletzt wurde. Ein herbeigerufener Notarzt führte die Erstversorgung der 65jährigen durch, die sodann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Von der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger mit der gutachterlichen Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de