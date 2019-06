Bad Segeberg (ots) – Am 27.6.2019, gegen 14.45 Uhr, ist es in der Niendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer gekommen. Ein 30jähriger Lieferwagenfahrer aus Willebadessen befuhr mit seinem Mercedes Vito die Niendorfer Straße in Richtung Norden und bog im Bereich der Hausnummer 53 nach rechts auf eine Grundstückszufahrt ab. Dabei achtete der Transporter-Fahrer nicht genügend auf einen 42jährigen Norderstedter, der mit seinem E-Bike ebenfalls in Richtung Norden auf dem Radweg parallel fahrend unterwegs war. Der Biker musste daraufhin sein Fahrrad so abrupt abbremsen, dass er über die Lenkerstange auf den Radweg geschleudert wurde und von dort mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nach Zeugenaussagen bei dem Unfall nicht. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 040 – 528 06 205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de