Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Sonntag haben Norderstedter Polizeibeamte einen 21-jährigen Norderstedter festgenommen, nachdem sie ihn bei einem möglichen Verkauf von Betäubungsmitteln beobachten konnten. Gegen 14:05 Uhr blickten die Beamten aus dem Fenster der Polizeiwache in der Europaallee und sahen, dass der später Festgenommene in einem vermeintlich unbeobachteten Moment einen kurzen Kontakt zu einem Radfahrer hatte, der auf einen Verkauf von Betäubungsmitteln schließen ließ. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Mann verschiedene verbotene Substanzen in geringer Menge, eine Waage und Verpackungsmaterial für einen möglichen Verkauf fest. Einen zweistelligen Bargeldbetrag fanden sie ebenfalls auf. Die Beamten nahmen den Kontrollierten mit zur Dienststelle. Bei einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Ermittler auf weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Den Radfahrer trafen die Polizisten im Nahbereich nicht mehr an. Die Beamten stellten die benannten Dinge sicher und setzten den Ertappten auf freien Fuß. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

